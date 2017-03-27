Парфенчиков потребовал активнее принимать жалобы на коррупцию через соцсети

Артур Парфенчиков потребовал от сотрудников Контрольного комитета активнее работать в социальных сетях, принимая от жителей Карелии жалобы на коррупцию. Такое заявление врио главы республики сделал за сегодняшнем заседании антикоррупционной комиссии в Петрозаводске.

— Сигналы о коррупции чаще всего мы получали как раз через соцсети, — сказал Парфенчиков, вспоминая опыт работы в федеральных ведомствах.

Исполняющий обязанности председателя Контрольного комитета Андрей Кузьмин рассказал, что сейчас работа в соцсетях его подчиненными ведется неактивно. Одна из причин – нехватка квалифицированных кадров и техники.

Кузьмин добавил, что в прошлом году комитет провел опрос среди жителей региона, который показал, что население поставило низкую оценку коррупционной ситуации в Карелии. По его словам, средняя оценка, поставленная ситуации, — шесть баллов из десяти возможных (где ноль баллов – минимум коррупции, а десять — максимум).