Парфенчиков посетил одно из старейших поморских сел Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков 31 января побывал в одном из старейших поморских сел региона – селе Нюхча Беломорского района. Руководитель региона встретился с местными жителями и обсудил с ними вопросы по медицинскому обслуживанию, работе школы, развитию сельского туризма, восстановлению животноводства, переработке рыбной продукции, ремонту дороги, железнодорожному сообщению. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

– Проблемы села, которому уже более 700 лет, обозначенные его жителями будем решать. Сегодня уже определили место на центральной улице села, где до конца года появится новое здание ФАП. Средства выделены. Конкретные поручения получили вице-премьер И. В. Корсаков по вопросам медицины, вице-премьер В. В. Лабинов по вопросам сельского хозяйства,вице-премьер Л. А. Подсадник по вопросам работы школы. Состоялись переговоры с гендиректором МРСК Северо-Запад А. В. Летягиным по необходимости поставки в отдаленный поселок собственного РИСЭ, с руководителем Октябрьской железной дороги по поиску решения о возможности проезда местными жителями на рабочих электричках РЖД, – сообщает на своей странице руководитель региона.

Артур Парфенчиков также добавил, что на следующей неделе в район прибудет министр Сергей Щебекин, который в том числе окажет помощь в вопросах оформления земельного участка под новый ФАП и перевода земель в необходимую для регистрации домов селян категорию.

В заключение Артур Парфенчиков поблагодарил жителей поселка Нюхча за теплый прием, вкусные рыбники и уху.