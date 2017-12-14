Карелия подписала соглашение с организацией, куда входят крупные предприятия Северо-Запада

Сегодня правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве со стратегическим партнерством «Северо-Запад». В церемонии принимали участие глава региона Артур Парфенчиков и исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» было образовано более двадцати лет назад. По словам Багарякова, это одна из старейших организаций, которая объединяет власть, бизнес и общество во всем СЗФО. В него также входят все крупнейшие компании, которые работают на этой территории, в частности, «Северсталь», «Россети», «Ростелеком», РЖД и многие другие.

Согласно подписанному документу, организация будет помогать в синхронизации планов крупных компаний СЗФО с планами развития Карелии. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» также является очень удобной площадкой для решения межрегиональных задач.

– Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Карелии. Нужно отметить, что это не только рамочный документ, а вполне проработанная схема дальнейшей работы. Их несколько. Одно из важнейших видов деятельности – стратегическое планирование и синхронизация планов крупных компаний СЗФО с планами развития региона. Еще одно важное направление – туристическое. На сегодня туристический потенциал Карелии, на наш взгляд, используется в малой части. Это связано с нехваткой маршрутов и достаточного числа мест комфортного проживания. Проблема есть и еще и в том, что жители крупных городов очень мало слышат об уникальной природе Карелии. У нас есть важная задача – содействие в реализации туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Она подразумевает создание и продвижение межрегиональных туристских маршрутов. Мы хотим донести до федеральных властей, что такая программа у нас есть, чтобы претендовать на федеральное финансирование объектов инфраструктуры для всех субъектов, входящих в «Серебряное ожерелье России». Мы благодарны главе Карелии Артуру Парфенчикову за то, что он с пониманием отнесся к нашим предложениям, – рассказал Алексей Багаряков.

Исполнительный директор стратегического партнерства «Северо-Запад» также добавил, что организация будет заниматься информированием в других регионах о культурных и спортивных мероприятиях, которые будут проходить в Карелии.