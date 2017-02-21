Парфенчиков обсудил расселение аварийного жилья с федеральным чиновником

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с заместителем генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимиром Талалыкиным, который сегодня работает в республике. Как сообщили в пресс-службе губернатора, чиновники обсудили программу расселения аварийного жилья в Карелии.

На встрече обсуждались механизмы, которые позволят Карелии выполнить свои обязательства по программе в срок. В частности, речь шла о выделении дополнительной финансовой помощи региону.

В 2017 году на выполнение программы Карелии выделено более 890 миллионов рублей из бюджета фонда, еще 80 миллионов на эти цели заложено в региональной казне. Присутствовавшие на встрече члены Счетной палаты России отметили положительную динамику выполнения программы в республике.

В течение дня Талалыкин посетит несколько строительных площадок, где возводятся дома для переселенцев из аварийного жилья.