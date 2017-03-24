Парфенчиков: «Мы определили четкие сроки завершения реконструкции аэропорта «Петрозаводск»

Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько и врио главы Карелии Артур Парфенчиков провели в аэропорту «Петрозаводск» совещание о дальнейшей модернизации воздушной гавани, в том числе строительстве современного аэровокзала.

Как отметил Артур Парфенчиков, комментируя итоги совещания, очень важно, что оно прошло на столь высоком уровне. Врио главы республики выразил благодарность Александру Нерадько за то, что он откликнулся и лично прибыл в Карелию, чтобы обсудить задачи по третьему этапу работ. Так, уже в мае должна быть завершена реконструкция аварийно-спасательной станции. Это позволит начать перевод в новые помещения ряда подразделений аэропорта.

— Мы определили очень четкие сроки решения всех технических вопросов обустройства аэропорта. Сейчас самая главная задача — обеспечить новое базирование служб обеспечения аэропорта. Это позволит нам освободить место для строительства аэровокзала. Сейчас службы находятся в тех зданиях, которые должны быть снесены, а на их месте должен быть построен современный аэровокзальный комплекс. Понятно, что решение этой задачи упирается в очень многие технические вопросы, связанные с обслуживание аэропорта, установкой оборудования, прохождением сертификации, принятием в эксплуатацию. Эти вопросы находятся в ведении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации – прим. ред.) и подведомственных ему организаций. Сегодня мы на самом высоком уровне обсудили проблемы и обозначили сроки. Я надеюсь, что в течение ближайших двух месяцев все эти вопросы решим и дадим возможность приступить подрядным организациям непосредственно к строительству аэровокзального комплекса. Это очень важный, если не решающий, этап в завершении мероприятий, связанных с обустройством аэропорта, — сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, благодаря работам, которые были проведены в рамках предыдущих двух этапов реконструкции, аэропорт с начала апреля приступит к приему крупных самолетов. Это обеспечит более удобное и дешевое авиасообщение с Москвой.

— Также на совещании мы обсудили вопросы организации рейсов, по крайней мере в летний период, в Крым для того, чтобы жители Карелии могли из Петрозаводска вылетать на курорты полуострова (речь идет о перспективе прямых рейсов Петрозаводск — Симферополь, вопрос со стыковочными рейсами уже решен — прим. ред.). И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы авиасообщение было удобным для туристов и гостей республики. Благодаря новому формату эксплуатации аэропорта, возможности принимать новый класс воздушных судов мы ожидаем серьезного увеличения потока туристов, — добавил руководитель республики.

Врио главы Карелии также уточнил, что есть договоренности с авиакомпанией «Сибирь» о возможном увеличении количества рейсов в случае, если это будет экономически оправдано с точки зрения увеличения пассажиропотока. Развитие авиасообщения станет серьезным стимулом для экономики республики, отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что с 4 апреля полеты из Петрозаводска в Москву и обратно будет выполнять российская авиакомпания S7 Airlines. Кроме прямых перелетов в столицу, авиакомпания предлагает своим клиентам стыковочные рейсы во многие города России и зарубежья. Теперь, чтобы отправиться на отдых в Крым или Краснодарский край, жители Карелии смогут обойтись одним авиабилетом – пересев в московском аэропорту «Домодедово» на другой рейс S7 Airlines. Так, например, можно будет добраться в Анапу, Сочи, Симферополь или Краснодар.

S7 Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний в России, которые имеют возможность организовывать полеты по всему миру, выполняя действующие нормы и правила пассажирских перевозок. В парк воздушных судов авиакомпании входят современные комфортабельные лайнеры. В Карелии будут использоваться самолеты Airbus А-319 и Embraer 170.