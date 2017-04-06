Парфенчиков: «Большая ответственность — жить в городе воинской славы»

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник посетили Дворец творчества детей и юношества, где в эти минуты проходят торжества, посвященные годовщине присвоения Петрозаводску звания «Город воинской славы».

— Сегодня мы отмечаем очень знаменательный день в истории нашего родного города. Наверное, мы только привыкаем к этой дате. Но мы всегда помнили о той великой боевой истории, которую имеет наш город, — сказал Парфенчиков. — Практически вся история нашего города, особенно история первых столетий его существования — это история военного завода, история наших предков, которые своим трудом ковали обороноспособность и независимость нашей родины.

Безусловно, нет тех сражений, битв и войн, в которых не участвовало бы то оружие, те пушки, которые лились на Петровском, а потом и Александровском заводах.

Но мне представляется, что это не только большая честь, но и большая ответственность — жить в городе воинской славы. Сегодня мы как никогда должны помнить о нашем долге, бережно сохранять память, традиции, историю нашего города.

Нельзя забывать заботиться о воинских захороненениях, чтобы они действительно соответствовали статусу города воинской славы. Нужно, чтобы любая братская могила, любая могилка героя войны, ветерана вызывала гордость и уважение к тем людям, которые дали нашему городу право носить это почетное звание.

Думаю, что мы все вместе обязательно будем это делать и превратим наш город в город воинской славы.