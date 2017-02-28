Парфенчиков анонсировал серьезные проверки детских лагерей в Карелии

Детские лагеря Карелии ждет серьезная проверка перед началом летней оздоровительной кампании. Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков заявил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

— Мы провели очень серьезное совещание с участием правоохранительных и контролирующих органов. Я предложил формат работы, чтобы в начале туристического сезона мы отработали по той схеме, которую пришлось принять после трагедии. Мы должны с такими же очень жесткими требованиями подойти к проверке лагерей в мае месяце, — сказал Парфенчиков.

Губернатор добавил, что региональные власти будут всячески способствовать развитию туризма в республике, однако только при соблюдении закона.

В результате трагедии на Сямозере, произошедшей в июне 2016 года, в Карелии погибло 14 детей из Москвы. Сегодня в Суоярвском городском суде началось рассмотрение уголовного дела Ирины Щербаковой, подозреваемой в халатности. По версии следствия, ее действия могли повлечь за собой смерть подростков.