Парамедикам в 13 отдаленных поселках Карелии выдали биометрические кейсы

Уполномоченные 13 домовых хозяйств в отдаленных населенных пунктах Карелии получили диагностические биометрические кейсы. Комплексы раздали в рамках проекта по созданию системы профосмотров пожилых людей на селе в Пудожском, Кондопожском, Сегежском, Пряжинском и Медвежьегорском районах. «Республика» подробно писала о проекте в статье «Кейс здоровья».

Напомним, кейсы – это специальные чемоданчики, оснащенные смартфоном, тонометром, глюкометром, пульсоксиметром, ЭКГ-ритмографом, термометром, то есть основным набором средств для того, чтобы выявить распространенные хронические неинфекционные болезни. Смартфон содержит опросник, позволяющий оценить состояние здоровья человека и выявить необходимость экстренной или плановой медицинской помощи.

Кейс предназначен для использования парамедиками. Данные, полученные в результате профосмотров, направляются в центральные районные больницы, где их оценивает участковый терапевт, который решит, вызывать к себе пациента или нет.

Отметим, что корпус кейса выдерживает падение на бетон с высоты 10 метров, погружение под воду на такую же глубину.