Памятник воинам, павшим за Отечество, открыли сегодня в Петрозаводске

Сегодня в столице Карелии был торжественно открыт памятник «Советским и российским воинам, павшим за Отечество». Памятный знак установили недалеко от «Черного тюльпана» и рядом с памятником «Сынам Карелии, погибшим в Чечне». По задумке инициаторов, он посвящен всем карельским солдатам и офицерам, погибшим в локальных конфликтах.

— На карельской земле мы открываем памятник солдатам, павшим за идеалы свободы, независимости нашей Родины. Знаменательно, что открытие проходит в преддверии величайшего праздника – Дня Победы. Все годы после Победы сыны и внуки тех солдат, которые стояли насмерть под Сталинградом и Москвой, брали Будапешт и Берлин, с честью несли свой воинский долг, делали все, чтобы война больше не пришла в наш дом. И сегодня хотелось бы низко поклониться тем ребятам, которые не вернулись домой, — заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Один из инициаторов, чьими стараниями в Петрозаводске появился ряд памятных сооружений, замсекретаря Совбеза страны Рашид Нургалиев отметил глубокий символизм того, что памятный знак открыли накануне Дня Победы.

— Сегодня мы открываем обелиск, отдаем дань памяти ребятам, которые отстояли Россию. Они — достойные сыны своих старших поколений. Мне кажется это очень символичным. Нужно сохранить мир. Сегодня мы все должны объединиться вокруг духовности, нравственности и, конечно, патриотизма, — отметил Рашид Нургалиев.

— Патриотизм – это сердечность, память, это то, что объединяет нас. Это то, что обязывает нас думать и действовать так, чтобы ни словом, ни поступком не допустить войны, конфликтов, страшной гибели, которая от рук террористов и всякой нелюди и сегодня, к сожалению, приходит на нашу землю. И этот памятник – напоминание нам о том, какие страшные события были на нашей земле и около наших границ, — заявила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Обелиск работы краснодарского скульптора Александра Аполлонова – это часть большого проекта «Аллея российской славы». Его автор – Михаил Сердюков — установил уже более 180 памятников и бюстов в России и СНГ. Большая часть, в том числе, в Петрозаводске – это подарок. Доставку памятника в карельской столице, установленного по просьбе Рашида Нургалиева, оплатили горожане.

На обелиске изображены двое живых воинов и двое – ушедших. Один из них – убитый в чеченском плену Евгений Родионов, посмертно награжденный орденом Мужества.

Право открыть памятный знак предоставили ветерану Афганистана Александру Гореликову и юнармейцу Тимофею Семенову.

— Этот памятник объединяет нас – от Испании до Сирии. Многие российские ребята принимали участие в локальных конфликтах. Не обязательно из Петрозаводска. Здесь было правильно сказано – люди из других российских регионов тоже будут поклоняться этому памятнику, — сказал Александр Гореликов.

Сегодня же руководители республики и города, ветераны войны возложили цветы и венки к мемориалу на Аллее памяти и славы.