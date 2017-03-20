Памятник Роберту Рождественскому может появиться в Карелии

Московские скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов подготовили эскиз памятника, посвященного друзьям-поэтам Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову. Предлагаемый вариант опубликовал на своей странице Артур Парфенчиков.

Роберт Рождественский — поэт из Петрозаводска, получивший всероссийскую славу, его именем названа одна из улиц Петрозаводска. Владимир Морозов — карельский поэт и переводчик прожил короткую творческую жизнь, скончавшись в 1959 году в возрасте 26 лет, тем не менее, по словам Роберта Рождественского «любил жизнь, щедро вбирал в себя мысли, краски, звуки, чувства окружающего мира, был по-настоящему талантлив».

Идею установить памятник прокомментировала Ирина Мирошник. По ее словам, вопрос сначала будет рассматривать комиссия по культурно-историческому наследию, потом градостроительный совет. Проект обязательно пройдет широкое общественное обсуждение.

Пока рано говорить, где именно он может быть установлен, — отметила Мирошник.

По мнению руководителя Петрозаводска, это будет совершенно новый для Петрозаводска объект.