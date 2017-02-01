Памятник горелой архитектуры

Остатки здания бывшей детской поликлиники в самом центре города стыдливо прикрывают рекламными баннерами уже несколько лет. Все эти годы идет борьба: снести здание или, подобно церкви в Кижах, перебирать и реставрировать каждое более-менее уцелевшее бревно.

Наверное, спор уже давно бы решился, если бы у здания не было охранного статуса. В 2000 году объект официально стал памятником архитектуры, однако спустя год там произошел первый пожар. После второго серьезного пожара в 2003 году детской поликлинике пришлось съехать из пришедших в негодность помещений. После этого здание горело еще несколько раз. Самый разрушительный пожар произошел в 2006 году и фактически уничтожил здание.

Как показала проверка Госпожнадзора, причиной пожаров стали поджоги.

Начиная с этого времени не прекращаются споры о судьбе дома, построенного в духе финского романтизма в 1937 году. Несколько проектов, которые предлагал собственник здания компания «Техпромстрой», были отвергнуты членами градостроительного комитета.

Дело в том, что статус памятника архитектуры накладывает определенные обязательства на строителей. К примеру, здание невозможно снести, а его месте построить новое. Старые конструктивные элементы необходимо сохранить, и вот в этом-то вся загвоздка.

Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК

В 2013 году компания «Техпромстрой» начала снос здания. Экскаваторы приехали на объект в выходной день без ведома мэрии. Завершить сноса не дали представители городских властей, общественности и полицейские.

С тех пор здание находится в неизменном виде, лишь изредка обновляя огромный рекламный баннер на стороне здания, выходящей на проспект Ленина.

Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Здание поликлиники сейчас. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

Последний проект фирма предложила в ноябре 2016 года. Тогда архитекторы нашли в нем рад недочетов и предложили немного доработать.

Очередной виток обсуждения вокруг судьбы здания возник после того, как глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила о том, что городские власти рассматривают возможность снять охранный статус с объекта, открыв тем самым дорогу к его сносу и строительству на его месте нового здания.

Перед принятием решения руководство города намерено изучить общественное мнение по этому вопросу.

«Республика» решила узнать у петрозаводчан, нужно ли, по их мнению, демонтировать здание или, сохранив охранный статус, пытаться реконструировать то, что осталось.

Надежда: — А что, это здание какую-то ценность имело? — Оно признано памятником архитектуры — Тогда надо реставрировать — А если убрать статус? — Ну тогда лучше снести, потому что выглядит ужасно. — А для вас это здание что-то значит? — Я его просто не вижу никогда за рекламой. Для меня оно ничего не значит, и я его в первозданном виде никогда не видела

Татьяна Семёновна: — Здание поликлиники нужно восстановить. Это же типичный для Карелии стиль постройки, деревянный. Он сейчас теряется, уходит. Мы говорим : «Мы патриоты!» Какие мы патриоты, если мы наш стиль, наши здания, нашу архитектуру уничтожаем? Да никакие мы не патриоты.

Елизавета: Я считаю, что нужно построить такое же здание, только новое. Тут уже реставрировать нечего. А новое здание точно такое же построить обязательно нужно, а то все застроено торговыми центрами, которые никому не нужны.

Семен Момыкин: — Я считаю, что нужно снести и построить что-то более полезное и красивое для этого места. Уже не деревянное, а здание с современной архитектурой.