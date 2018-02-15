Память погибших в Афганистане почтили в Петрозаводске

К памятнику, посвященному воинам-интернационалистам, пришли родственники погибших солдат и офицеров, ветераны боевых действий, учащиеся школ и представители городской и республиканской власти.

15 февраля 1989 года по Мосту Дружбы, построенному на границе Афганистана и СССР, последние воинские соединения Советского Союза покинули территорию Афганистана. По официальным данным, за неполные десять лет войны в Афганистане погибли 15 052 военнослужащих Советской армии. Почти 54 тысячи получили ранения.

Среди погибших оказались 56 жителей Карелии.