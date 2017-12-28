Отремонтированный спортзал Дворца творчества открыли в Петрозаводске

Во Дворце творчества детей и юношества завершился масштабный ремонт спортзала, который начали в первых числах августа. Сегодня зал торжественно открыли замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, глава Петрозаводска Ирина Мирошник, а также руководство и воспитанники учреждения.

На ремонт потратили около 21 миллиона рублей. Подрядчик полностью заменил кровлю Дворца творчества, установил в спортзале новые оконные блоки, дверные проемы, уложил новый пол, отремонтировал душевые комнаты и раздевалки, заменил систему отопления, электроснабжения и освещения.

Деньги на ремонт помог найти замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Он приехал на церемонию открытия, чтобы лично поздравить педагогов и воспитанников Дворца творчества детей и юношества.

— Когда мы в первый раз вошли сюда, я удивился, как здесь могут заниматься дети, — сказал Рашид Нургалиев. — И тогда мы решили, что нужно создать условия для занятий спортом для детей и взрослых: изыскать средства и найти надежного подрядчика. Мы прошли большой путь, и сегодня я хочу пожелать: будьте счастливы и здоровы, растите сильными духом, физически выносливыми и будьте достойными нашей страны.

Рашид Нургалиев поблагодарил «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», благодаря которым удалось быстро найти деньги на ремонт зала. Также он отметил работу властей Петрозаводска, без которых реконструкция кровли и спортзала не состоялась бы.

Замсекретарь Совбеза России приехал на церемонию не с пустыми руками. В подарок он привез современное волейбольное оборудование, на каком тренируется сборная России: мячи, стойки и сетку. Директор Дворца творчества Марина Карасева поблагодарила Рашида Нургалиева за подарки и участие, которое он принял в поиске средств на ремонт.

— Я думала, что такое невозможно, но сегодня я вижу, что мечты сбываются, — сказала Марина Карасева. – В вашем лице я также хочу поблагодарить всех тех, кто подарил Дворцу творчества и Петрозаводску такое незабываемое чудо.

Первые тренировки пройдут в зале в начале 2018 года. В первой половине дня в нем будут проводить уроки физкультуры для учеников Петровской школы. После обеда в зале будут заниматься воспитанники секций Дворца творчества: юные флорболисты, волейболисты, теннисисты, дети, занимающиеся фитнес-аэробикой, американским футболом и единоборствами.