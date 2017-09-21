Отопительный сезон начался в восьми муниципальных образованиях Карелии

На состоявшейся сегодня сессии Заксобрания глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец рассказал о начале отопительного сезона в регионе.

– На сегодняшний день из 18 муниципальных образований приказ о начале отопительного сезона подписан по десяти. В восьми муниципальных образованиях отопительный сезон уже начался. В двух, это Прионежский район и Петрозаводск, полностью оказание услуги по теплоснабжению начнется в понедельник. При этом по ряду муниципальных образований, там, где была техническая возможность, заранее выпускались приказы о начале отопительного сезона в объектах социальной сферы, – сообщил министр.

Дмитрий Матвиец также напомнил, что по федеральному законодательству отопительный сезон следует начинать, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха держится ниже 8 градусов. Эта норма оправданна, считает глава Минстроя, так как в течение пятидневного периода есть возможность понять, устойчивое ли пришло похолодание. В противном случае, когда после включения отопления через пару дней начинается резкое потепление, горячие батареи «работают на открытые форточки». Сейчас, когда в жилфонде все чаще устанавливаются общедомовые счетчики тепла (в среднем по Карелии таких домов 29%, есть и поселения, где показатель намного выше, например, Медвежьегорск – 67%), перерасход теплоэнергии бьет в том числе по кошелькам граждан, и люди в таком случае платят за обогрев улицы, а не помещений.

Кроме того, Дмитрий Матвиец уверен, что одним из важнейших критериев для начала отопительного сезона является соблюдение норм безопасности при подключении жилфонда к теплу. Речь идет о подтверждении готовности внутридомовых инженерных сетей в результате проведенных испытаний – промывки и опрессовки. Если все необходимые меры по подготовке жилого фонда не были предприняты, то последствия могут быть печальными.

– Был опыт, когда по настоянию одного из руководителей районов тепло подключили, случился перепад давления и рвались батареи, – привел пример Дмитрий Матвиец.

Руководитель Минстроя призвал руководство муниципалитетов не только активно работать с управляющими компаниями, понуждая их своевременно готовить внутридомовые сети к зиме, но и в срок предоставлять документацию о готовности.

– Это не бюрократия, а вопрос безопасности, – еще раз подчеркнул министр.

Также Дмитрий Матвиец сообщил, что сложилась очень тревожная ситуация с долгами муниципальных образований перед теплоснабжающими организациями, в том числе за отопление объектов социальной сферы. Общий объем задолженности по республике составляет около 166 миллионов рублей. При этом, по словам министра, все необходимые субсидии из республиканского бюджета до муниципальных образований были доведены, и те в свою очередь должны были выполнить обязательства по погашению долгов.

Дмитрий Матвиец также добавил, что в Петрозаводске отопительный сезон должен был начаться 22 сентября, но его перенесли на три дня позже. По словам главы Минстроя Карелии, прокуратура в этом решении не нашла никаких нарушений.