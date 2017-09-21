Тепло с выдержкой

Атмосферу в зале Законодательного собрания во время выступления министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрия Матвиеца теплой не назовешь. Впрочем, холодные батареи здания парламента нагреть ее никак не могли.

Отопительный сезон пока начался только в восьми муниципальных образованиях Карелии. 22 сентября начнется подключение Беломорского района, а 25 заработают батареи в домах жителей Петрозаводска и Прионежского района.

Почему необходимо ждать, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов в течение 5 дней, министр ЖКХ и энергетики объяснил довольно популярно и на примерах. Оказывается, в этом вопроса важна выдержка.

Причина первая — финансовая.

Раньше отмашку начинать отопительный сезон давали районные власти. Зачастую сезон стартовал после пары холодных дней. В домах становилось тепло, но потом приходило бабье лето, и людям приходилось открывать все форточки и отапливать тем самым улицу. Фактически, это прямые убытки для теплоснабжающих компаний и большие счета за тепло для жителей.

«Только в рамках 5 дней можно понять, установилась ли ситуация, которая позволит в дальнейшем работать на отопление, а не на открытие форточек», — резюмировал министр.

Еще одна причина — установленные тепловые счетчики. К примеру, в Медвежьегорске 67% жилых домов имеют такие счетчики. «Если бы мы затопили Медвежьегорск, а через два дня стало бы тепло и люди начали бы открывать форточки, мы бы не получили лестные заявления от людей, которые бы платили за обогрев улиц», — пояснил Матвиец.

Причина вторая — безопасность.

Начинать отопительный сезон, когда далеко не все сети готовы к приему горячей воды, — опасно, уверен министр. «Был опыт, когда по настоянию одного из руководителей районов тепло подключили, случился перепад давления и рвались батареи», — привел пример Дмитрий Матвиец, отметив, что если при такой аварии люди получают ожоги, то руководителям теплоснабжающей организации грозит уголовная ответственность.

Руководитель Минстроя призвал руководство муниципалитетов не только активно работать с управляющими компаниями, понуждая их своевременно готовить внутридомовые сети к зиме, но и в срок предоставлять документацию о готовности.

— Это не бюрократия, а вопрос безопасности, — еще раз подчеркнул министр.

Также Дмитрий Матвиец сообщил, что сложилась очень тревожная ситуация с долгами муниципальных образований перед теплоснабжающими организациями, в том числе за отопление объектов социальной сферы. Общий объем задолженности по республике составляет около 166 миллионов рублей. При этом, по словам министра, все необходимые субсидии из республиканского бюджета до муниципальных образований были доведены, и те, в свою очередь, должны были выполнить обязательства по погашению долгов.