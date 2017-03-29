Отделение Пенсионного фонда Карелии признано лучшим на Северо-Западе

Карельское отделение Пенсионного фонда становится лучшим в СЗФО второй год подряд.

Пенсионный фонд России подвел итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. Карельское отделение наградили дипломом и званием «Лучшее отделение ПФР в Северо-Западном федеральном округе за 2016 год». Вручение дипломов состоялось накануне во время заседания правления Пенсионного фонда России. Председатель правления  Антон Дроздов поздравил управляющего Николая Левина и отметил, что карельское отделение второй год подряд становится лучшим в округе.

Ежегодный конкурс проводится с 2005 года. Конкурсная комиссия определяет победителя по таким критериям, как работа с клиентами, оперативность предоставления государственных услуг, использование электронных технологий обработки информации.

Отделение Пенсионного фонда Карелии признано лучшим на Северо-Западе

Отделение Пенсионного фонда Карелии признано лучшим на Северо-Западе. Фото: пресс-служба отделения ПФР в Карелии

 

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