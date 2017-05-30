Мэрия проверит законность установки контейнера-кафе на набережной

Морской контейнер, появившийся на набережной, оказался для мэрии сюрпризом и сегодня сотрудники отдела торговли будут разбираться с законностью его установки, сообщили в мэрии.

Как сообщает «МК в Карелии«, контейнер, установленный на набережной, переоборудовали в летнее кафе накануне. По имеющийся у издания информации хозяином этой торговой точки является 33-летний петрозаводский бизнесмен, в прошлом — бармен. Город ему никаких разрешений не давал, и чем руководствовался предприниматель, занимая территорию набережной — неизвестно.

Напомним. В марте 2015 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс, согласно которым земли общего пользования запрещено предоставлять в аренду или разыгрывать на аукционе. К землям общего пользования, кроме набережных, относятся городские площади, автомобильные дороги, скверы, бульвары, водные объекты, пляжи. В итоге, все кафе на набережной закрылись.