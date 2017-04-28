От дворника до губернатора

В зале библиотеки Петрозаводского университета на встрече врио главы Карелии Артура Парфенчикова со студентами не было свободных мест. Руководитель региона отвечал на вопросы подробно и серьезно. Самый, как оказалось, интересный задала студентка Светлана. Она поинтересовалась, чем Артур Парфенчиков занимался в свободное от учебы в ЛГУ время. Врио главы рассказал, что в юности профессионально занимался конькобежным спортом и времени на развлечения было мало, даже на картошку не ездил, о чем очень жалеет до сих пор. Учебу, как и многим, приходилось совмещать с работой. Сам будущий юрист трудился дворником.

— Во-первых, я убирал Дворцовую набережную, рядом с Марсовым полем. Угол, где Политех, — это был мой участок. Это была такая правительственная трасса, ее приходилось убирать. Постоянно нагоняи получал. Но в принципе был аккуратным дворником.

Затем карьера дворника пошла вверх, и Артура Парфенчикова взяли следить за чистотой и порядком в закрытый секретный институт, но только после тщательной проверки в КГБ, анкет и собеседования.

— Меня два месяца проверяли по всем инстанциям. Когда я туда пришел, я понял, почему меня так проверяли. Потому что я был бы самым выгодным для иностранной агентуры персонажем, — смеется Артур Парфенчиков. — Потому что я там в печке сжигал все бумаги, которые уборщицы по утрам собирали. И на самом деле я иногда читал… там были какие-то схемы военной техники. Страна, думал я, оказала мне большое доверие.

Затем будущий следователь разгружал вагоны. За ночь можно было заработать 20 рублей, по тем временам это были огромные деньги — половина стипендии. Один студент, проработав какое-то время, даже «Запорожец» себе смог купить. Еще Артур Парфенчиков работал гардеробщиком в Василеостровских банях на Пятой линии.

— У меня мылся разный народ, у меня мылись генералы, там рядом была Академия Генерального штаба, у меня мылись воры местные. У меня мылся самый известный картежник, шулер Петербурга. Публика была интересная, и школа жизни была серьезная. Кстати, все они были вежливые люди. В бане генералов нет. Что генерал, что шулер, что вор…

Артур Парфенчиков рассказал, как после учебы попал в родную Карелию. Поехал следователем работать в Олонецкий район. До сих пор считает, что это был огромный опыт. Для начинающего специалиста очень нужна работа, как говорят, «в поле». Затем трудился начальником следственной части в Петрозаводске.

— Начало 90-х годов, «веселое» время: заказные убийства, стрельба из гранатометов днем на улицах Петрозаводска… «Весело» жили тоже.

Заказные убийства раскрывались. Однажды Артур Парфенчиков, как в настоящем кино, летал за киллером в Америку. Того задержали в Бостоне, суды прошли в Сан-Франциско, но киллера так и не выдали…

— Я когда в Сан-Франциско был, мне даже пришлось допросить одного бандита. Он был, как у нас говорили, «перекрашенный» — завязавший. Они прилетели на самолете вместе с оперативником из уголовного розыска. Сан-Франциско, конечно, от них «падал». Наши коллеги из ФБР думали, когда они их отправят обратно, потому что они там поставили на уши весь Сан-Франциско.

Отвечая на вопросы студентов, руководитель региона не раз возвращался к опыту, приобретенному на предыдущих должностях. Артур Парфенчиков посоветовал ребятам не ждать помощи, а самим активно ее искать. Как пример — создавать землячества и фонды, с помощью которых можно собрать средства на различные проекты. Также врио главы Карелии пообещал поддержать студенческие спортивные мероприятия, посодействовать в организации работы стройотрядов в республике и помочь движению доноров Карелии — на встрече по всем вопросам были даны поручения чиновникам правительства.