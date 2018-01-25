Очередной круглый стол проекта «История подвига» будет посвящен освобождению Карелии от финских войск

Темой очередной круглого стола, который пройдет в ПетрГУ станет освобождение территории Карелии от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Разговор, в первую очередь, пойдет о Петрозаводско-Свирской операции, благодаря которой была освобождена большая часть Карелии, и Финляндии пришлось выйти из войны.

Участниками дискуссии станут историки Петрозаводского университета Юрий Килин и Сергей Веригин, а также все те, кому небезразлична история своего края.

Круглый стол состоится 30 января в 16 часов в 221 аудитории главного корпуса ПетрГУ на проспекте Ленина 33. Вход на мероприятие свободный.