Очередной круглый стол проекта «История подвига» будет посвящен освобождению Карелии от финских войск

Темой очередной круглого стола, который пройдет в ПетрГУ станет освобождение территории Карелии от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Разговор, в первую очередь, пойдет о Петрозаводско-Свирской операции, благодаря которой была освобождена большая часть Карелии, и Финляндии пришлось выйти из войны.
Участниками дискуссии станут историки Петрозаводского университета Юрий Килин и Сергей Веригин, а также все те, кому небезразлична история своего края.
Круглый стол состоится 30 января в 16 часов в 221 аудитории главного корпуса ПетрГУ на проспекте Ленина 33. Вход на мероприятие свободный.
«История подвига» — проект «Республики», объясняющий, за что Петрозаводск получил почетное звание «Город воинской славы». Мы делаем этот исторический проект вместе с мэрией города, Петрозаводским госуниверситетом и Карельским научным центром РАН. Каждый месяц наша проектная команда будет работать с одной из тем, касающейся страниц военной истории Петрозаводска: сначала мы готовим обзорный журналистский материал, а затем проводим круглый стол, в котором принимают участие ученые, общественники, студенты и журналисты. Итог — видеотрансляция этой встречи и текстовая расшифровка беседы на «Республике». Исторический проект «Республики» объединил прессу, ученых и чиновников для того, чтобы получился большой общегородской разговор о том, чем каждый из нас может гордиться — о военном подвиге Петрозаводска. Этот подвиг длился более трехсот лет и прославил наш город на всю страну.