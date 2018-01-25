Очередной круглый стол проекта «История подвига» будет посвящен освобождению Карелии от финских войск

Круглый стол в рамках совместного проекта «История подвига», организованного ПетрГУ, «Республикой» и администрацией города пройдет 30 января в 16:00 в 221 аудитории главного корпуса университета.

Темой очередной круглого стола, который пройдет в ПетрГУ станет освобождение территории Карелии от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Разговор, в первую очередь, пойдет о Петрозаводско-Свирской операции, благодаря которой была освобождена большая часть Карелии, и Финляндии пришлось выйти из войны.

Участниками дискуссии станут историки Петрозаводского университета Юрий Килин и Сергей Веригин, а также все те, кому небезразлична история своего края.

Круглый стол состоится 30 января в 16 часов в 221 аудитории главного корпуса ПетрГУ на проспекте Ленина 33. Вход на мероприятие свободный.

«История подвига» — проект «Республики», объясняющий, за что Петрозаводск получил почетное звание «Город воинской славы». Мы делаем этот исторический проект вместе с мэрией города, Петрозаводским госуниверситетом и Карельским научным центром РАН. Каждый месяц наша проектная команда будет работать с одной из тем, касающейся страниц военной истории Петрозаводска: сначала мы готовим обзорный журналистский материал, а затем проводим круглый стол, в котором принимают участие ученые, общественники, студенты и журналисты. Итог — видеотрансляция этой встречи и текстовая расшифровка беседы на «Республике». Исторический проект «Республики» объединил прессу, ученых и чиновников для того, чтобы получился большой общегородской разговор о том, чем каждый из нас может гордиться — о военном подвиге Петрозаводска. Этот подвиг длился более трехсот лет и прославил наш город на всю страну.

 

Общество   /   
Хорошие карельские книги. Почти даром