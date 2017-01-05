Оплачивать пошлины через Единый портал госуслуг стало выгоднее

С 1 января оплачивать пошлины на государственные услуги через Единый портал можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку, нужно соблюсти несколько условий:

1. Подать заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Скидка действует на любую госпошлину. Так, например, за восстановление российского паспорта нужно будет заплатить не 1500, а 1050 рублей, а за выдачу национального водительского удостоверения – не 2000, а 1400 рублей.

Стоить отметить, что акция действует только до 1 января 2019 года.