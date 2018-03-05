ОНФ в Карелии: форум по «Комфортной среде» нужен для информирования населения

В Петрозаводске сегодня прошел форум «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году». Идея масштабной встречи, в частности, принадлежит региональному отделению Общероссийского народного фронта.

— Сегодня на форуме мы говорим о приоритетном проекте, инициированном президентом страны, лидером Общероссийского народного фронта, Владимиром Путиным, — отметила глава регионального исполкома ОНФ в Карелии Екатерина Волкова. — Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году и продлится до 2020 года. Принципиально важно, чтобы сами жители принимали решение о том, как тратить выделенные средства и какие проекты реализовывать в первую очередь. Карелия также к проекту подключилась. В прошлом году 30, а в этом уже 52 населенных пункта стали его участниками. В 10 городах Карелии в этом году общественные территории, подлежащие благоустройству, будут определены путем народного голосования, которое состоится 18 марта – в день выборов президента страны. В этой связи хочется обратиться к жителям Карелии. У каждого из вас есть реальная возможность повлиять на облик вашего города. Для этого необходимо прийти 18 марта и оставить свой голос за понравившийся дизайн-проект.

Недостаточный объем информации по программе «Комфортная городская среда» — один из недостатков прошлогоднего опыта, когда приоритетный федеральный проект впервые реализовывался в нашей республике. Не всегда до населения удавалось вовремя доносить все нюансы участия в приоритетном проекте. В этом году на местах постарались исправить прошлогодние недочеты.

— В этом году на рейтинговое голосование вышли три проекта по благоустройству общественных территорий, — подчеркнул член общественной комиссии по «Комфортной городской среде» в Сортавале Сергей Хаута. — Один из них мы продолжаем с 2017 года – это реконструкция городской набережной. Проект масштабный, его хватит, я думаю, на все пять лет действия программы. Еще две заявки касаются обустройства сквера на площади Кирова и отдельно входной зоны в этот сквер. В целом, народ принимает идею «Комфортной городской среды» очень охотно. Есть, правда, проблемы с информированием жителей.

Сергей Хаута. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Юрий Разумейчик. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

— Впечатление от программы, конечно, положительное. Особенно, учитывая нехватку финансовых средств в местных бюджетах, — заявил глава администрации Кемского района Юрий Разумейчик.

Напомним, программа форума включила в себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. В частности, на выставке представили все 88 дизайн-проектов, которые попали в рейтинговое голосование 18 марта. В день выборов президента страны жителям Карелии предстоит определиться, какие заявки из числа 88-ми проектов реализуют в текущем году. Полный их перечень «Республика» публиковала ранее.