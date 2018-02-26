ОНФ спросил у жителей Петрозаводска об изменениях в городе

Активисты Общероссийского народного фронта провели среди жителей всех российских регионов опрос об изменении жизни и участии в выборах президента.

В интернете появилась серия роликов, где общественники опрашивают людей на улицах из разных регионов о том, как изменилась их жизнь в регионе за последние 15–20 лет. Есть ли перемены к лучшему? Что сами граждане готовы делать для улучшения жизни в своих регионах? Будут ли они участвовать в выборах президента, чтобы повлиять на происходящую ситуацию?

В Карелии в опросе приняли участие и жители Петрозаводска.