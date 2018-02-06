ОНФ: сайты должны быть доступны для слабовидящих

Экспертами ОНФ было проверено 765 официальных сайтов во всех 85 регионах России, сообщает пресс-служба организации.

Были выявлены массовые нарушения. Оказалось, что многие ведомства либо не создали возможность доступа к информации для людей с ослабленным зрением, либо подошли к этому очень формально. Данные мониторинга ОНФ направит в правительство РФ.

В ОНФ также напомнили, что с 1 января 2016 г. вступил в силу федеральный закон, который обязывает государственные учреждения обзавестись версией интернет-ресурса для слабовидящих наряду с основной. При этом за нарушение этого требования предусмотрен административный штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

«Для людей с инвалидностью по зрению очень важно, чтобы сайты государственных органов были доступны, потому что там можно узнать много важной и актуальной информации, напрямую касающейся их жизни. Многим из них трудно выходить из дома, часто они не могут работать. Всероссийское общество слепых вот уже много лет ведет систематическую работу по обеспечению доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению. Мы будем работать над тем, чтобы все сайты, которые выполняют услуги в социальной сфере, были максимально доступными и удобными в обращении для всех людей, особенно для инвалидов по зрению. Думаю, что данные мониторинга, проведенного ОНФ, будут полезными для органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций», — заявил президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», эксперт ОНФ Александр Неумывакин.