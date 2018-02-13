ОНФ призывает регионы направить часть доходов от госпошлин на расширение сети МФЦ

Правительство России планирует направлять часть доходов от госпошлины на расширение сети многофункциональных центров. Эксперты ОНФ, однако, опасаются, что эти деньги могут быть потрачены неэффективно. Основанием для таких выводов стал анализ финансовой отчетности МФЦ в разных регионах.

Первая проблема – это рост кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба ОНФ. Всего в России существует около 2,8 тысячи многофункциональных центров на базе 971 юридического лица. У 418 юрлиц задолженность составляет 1,7 миллиарда рублей. Самый большой рост долга зафиксирован в Крыму и Дагестане.

— Необходимо провести анализ, из-за чего образуются кредиторские задолженности, – рассказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков. – К примеру, откуда возник долг МФЦ Дагестана? В 2016 году на 11 миллионов рублей МФЦ республики арендовал автомобильный транспорт у своих сотрудников, возмещая бюджетными деньгами поездки на своих же машинах. Еще и израсходовали топливо более чем на 1 миллион километров. Если учесть, что длина экватора – 40,075 тысячи километров, то работники МФЦ Дагестана, получается, 25 раз проехали вокруг Земли.

Вторая проблема, по мнению ОНФ, — это большая разница в затратах на обслуживание одного окна приема граждан. В 2016 году средняя сумма составила 1,2 миллиона рублей. Больше всего тратили на содержание одного окна в МФЦ Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 8,8 миллиона рублей, меньше всего – в МФЦ Инсарского района Мордовии, 159,4 тысячи.

Учитывая все эти факты, эксперты ОНФ усомнились в том, что деньги на развитие МФЦ будут использованы по назначению во всех регионах. «Фронтовики» призывают правительство России проанализировать сложившуюся ситуацию и установить для многофункциональных центров параметры распределения расходов, чтобы новый источник финансирования не закрывал проблемные вопросы, а способствовал развитию системы в целом.