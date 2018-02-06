ОНФ предлагает поощрять людей за бережное отношение к здоровью

Опрос, который провели активисты ОНФ, охватил почти полтысячи граждан в 59 регионах РФ. В основном это люди старше 35 лет. Около 80% опрошенных жителей признают, что мало заботятся о своем здоровье и меньше трети удовлетворены его состоянием. Практически все (почти 100%) считают здоровье главной жизненной ценностью.

Эксперты ОНФ, проводившие опрос, также выяснили, что чуть больше половины его участников (55,6%) оценивают свое самочувствие лишь на тройку. Меньше трети (30%) назвали его хорошим и менее 1% — идеальным. Причем пятая часть (около 20%) респондентов к врачам не ходят, а назначают себе лечение сами и обходятся традиционным набором средств.

Согласно данным опроса ОНФ, ходят в больницу для профилактики несколько раз в год лишь 11% респондентов. Хотя бы раз в год это делает примерно пятая часть (21,4%) опрошенных, но большинство (43,2%) обращаются к врачам только когда заболеют. Почти 22% не знают о том, что у них есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию один раз в три года.

При этом большая часть граждан (около 65%) прекрасно понимает, что профилактика поможет им предупредить многие болезни и убеждены, что только они сами в ответе за свое самочувствие. Но как показали цифры, только на словах. Высший балл (по пятибалльной шкале ответственности) своему отношению к здоровью поставили только 12% опрошенных. Большинство же в этом деле лишь «хорошисты» (около 40%) или даже «троечники» (около 43%).

«Для повышения ответственности граждан за свое здоровье нужен целый комплекс мер. Он включает, в частности, широкое информирование людей о причинах большинства болезней и путях их предупреждения. Важны также меры воспитательного характера в семьях и в школах по специальным программам, которые формируют культ здоровья и говорят о способах его укрепления. Кроме того, мы должны двигаться в сторону постепенного включения механизмов для повышения мотивации у населения внимательно относиться к своему самочувствию и регулярно контролировать его состояние. Например, в качестве поощрения за бережное отношение к своему здоровью людям могут предоставляться дополнительные дни к отпуску, возможность бесплатно заниматься в фитнес-центрах, бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения и т. д. Всё это должно быть основой формирования профилактической модели системы здравоохранения», — сделал вывод член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.