ОНФ по инициативе Артура Парфенчикова запустил мониторинг ситуации на дорогах

ОНФ Карелии начал оперативный мониторинг дорожной ситуации в Карелии после совещания с участием главы Карелии.

«Решили, что во взаимодействии с исполнительной властью активисты ОНФ в районах запустят в рамках акции Народного фронта «Снежный фронт» оперативный мониторинг качества уборки снега. Полученная информация будет сразу передаваться в профильное министерство», — сообщает координатор проекта Анна Лопаткина.

Всю информацию о ненормативном содержании дорог, несанкционированных снежных свалках и прочих нарушениях можно оставлять прямо в «ВКонтакте» в сообщениях Анне Лопаткиной. Все обращения будут оперативно рассмотрены активистами.

Отметим, что сейчас правительство Карелии расторгает контракт с «РемСтройКомплектом», который нанял на субподряд ДРСУ в районах, однако с осени фактически перестал им платить за работу. В ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы, а региональное управление автомобильных дорог работает напрямую с местными ДРСУ.

Несмотря на заверения, что проблем с очисткой трасс удастся избежать, жители Карелии жалуются на региональные дороги, в частности, на трассу Петрозаводск — Суоярви. Фотографию нечищеной дороги разместил на своей странице председатель профсоюзов Карелии Илья Косенков.