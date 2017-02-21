Сегодня Онежский судостроительный завод спустил на воду лоцмейстерское судно «Евгений Васильев». Это уже четвертый катер, который создается на заводе.

«Евгений Васильев» назван в честь создателя Беломорско-Онежского пароходства. На торжественный спуск пришел врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который лично знал Евгения Васильева.

– Сегодня мне не очень легко говорить: чувства переполняют. Мой отец – Олег Антонович Парфенчиков – всю жизнь проработал в БОПе. Он был помощником Евгения Олеговича Васильева. Его фамилия звучала в нашей семье часто. Можно сказать, я с ней рос. Очень хорошо его помню, – рассказал со сцены Артур Парфенчиков.

Судно «Евгений Васильев» построено для работы в морском порту «Астрахань» по заказу Росморпорта.