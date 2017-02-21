Онежский судостроительный завод спустил на воду лоцмейстерское судно

Катер «Евгений Васильев» назван в честь создателя Беломорско-Онежского пароходства. На торжественном спуске был врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который лично знал Евгения Васильева.

Сегодня Онежский судостроительный завод спустил на воду лоцмейстерское судно «Евгений Васильев». Это уже четвертый катер, который создается на заводе.

«Евгений Васильев» назван в честь создателя Беломорско-Онежского пароходства. На торжественный спуск пришел врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который лично знал Евгения Васильева.

– Сегодня мне не очень легко говорить: чувства переполняют. Мой отец – Олег Антонович Парфенчиков – всю жизнь проработал в БОПе. Он был помощником Евгения Олеговича Васильева. Его фамилия звучала в нашей семье часто. Можно сказать, я с ней рос. Очень хорошо его помню, – рассказал со сцены Артур Парфенчиков.

Судно «Евгений Васильев» построено для работы в морском порту «Астрахань» по заказу Росморпорта.

 

Общество   /   ,
Абзац
  • Карел

    вы безмозглые корреспонденты, хоть немного историю читайте, до Васильева было ещё человек пять начальников пароходства.