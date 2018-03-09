— Этот пятачок земли у озера – часть Нобельского сквера, он отдан коммерсантам в аренду, — рассказывает управляющий ТСЖ «Онежские берега» Геннадий Ялковский, показывая на участок рядом с СКК «Центр» на Варкауса. — Здесь должны проводиться мероприятия для жителей города, но по факту арендаторы тут устраивают то выставку техники, то еще что-нибудь.

И это не единственная проблема: летом водители моют у озера машины, сливают масло. Часто к СКК подъезжают фуры и выгружают на площадку какой-то мусор, да и любители отдохнуть на берегу Онего оставляют его не меньше, потому что в округе нет ни одной урны.

Такая ситуация не нравится жителям окрестных домов, особенно дома №35 по улице Варкауса, чьи окна выходят прямо на участок. Два года назад они стали приходить в правление ТСЖ с идеями, как благоустроить площадку. Так родилась заявка в программу «Комфортная городская среда».

Справка «Республики» Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.

Первым делом авторы проекта хотят очистить территорию: вывезти мусор, убрать засохшие деревья и ненужный кустарник. Потом вдоль берега установят скамейки и урны, обустроят газоны, цветники и дорожки.

— Я в свое время работал управляющим дома в «Аквамарине» и занимался благоустройством, — продолжает Геннадий. – Сейчас там такое место – даже свадьбы приезжают фотографироваться. А там ведь совсем немного денег было вложено: 4-5 машин песка привезли, почистили береговую линию, сделали небольшие волнорезы, выложили спуск к озеру — получилось здорово, хотя раньше была помойка – черт ногу сломит. И здесь можно сделать не хуже.

Кроме того, на участке появится детский игровой комплекс и спортивная площадка с 14 уличными тренажерами. Так авторы проекта хотят соединить в одном пространстве городскую и природную среду, чтобы жители густо застроенного района могли заняться спортом на свежем воздухе и с удобством отдохнуть у воды.

— В выходные здесь столько народу: детишки с ватрушками, мамы с колясками – мы постоянно толпы людей видим из окон. Их благоустроенная территория очень бы порадовала, — добавляет председатель ТСЖ Наталья Серафимова. – Зимой тут можно устанавливать елку и праздновать Новый год, весной – устраивать проводы зимы, осенью – школьный базар.

Это поможет разгрузить центр города, считают члены инициативной группы: людям не обязательно будет ходить на праздники на площадь Кирова или на набережную в створе проспекта Ленина, гуляния можно будет устраивать в своем районе.

— В районе Московской недавно установили красивую детскую площадку, и туда сразу началось паломничество, потому что больше ничего такого в округе нет, с разных районов туда потянулись, — рассуждает Геннадий. – И там уже часть инвентаря сломали, потому что слишком большой наплыв людей. Если сделать больше таких мест, то все эти площадки будут гораздо дольше существовать.

ТСЖ «Онежские берега» будут участвовать в реализации проекта: жильцы выйдут на субботники, помогут в расчистке территории. И даже больше – товарищество готово на постоянной основе вывозить мусор, отвечать за порядок в сквере и сохранность оборудования. Судя по опыту прошло года, это актуально, говорит Наталья: часто бывает так, что после благоустройства за общественной территорией никто не следит. С Нобельским сквером такого точно не случится.

— Мы делали расчеты в 2016 году, вышло порядка двух миллионов рублей: это стоимость оборудования для детской площадки, тренажеров, работ по благоустройству, песка, земли, саженцев, — добавляет Наталья. – Но более точную сумму получится сказать, когда приступим к работам – если, конечно, выиграем.

А выиграть очень хочется, говорят активисты: проект благоустройства участка берега у СКК в прошлом году участвовал в «Комфортной городской среде» и программе поддержки местных инициатив, но в число победителей не вошел. Но представители ТСЖ упорны, ведь их проект послужит многим жителям Петрозаводска.

Напомним, голосование за проекты благоустройства общественных территорий пройдет 18 марта, в день выборов президента России. В нем примут участие горожане старше 14 лет. По результатам голосования в Петрозаводске выберут три лучших проекта, которые будут реализованы в 2018 году.