Омбудсмен передал в Следком жалобу выселенного должника «Саны»

Клиента строительной компании «Сана», петрозаводчанина Сергея Кривошлыка выселили 20 февраля, сегодня из квартиры выносят его вещи.

Сегодня житель Петрозаводска Сергей Кривошлык окончательно «переезжает» из новостройки на Варламова. «Республика» неоднократно рассказывала печальную историю Сергея, признанного должником перед строительной компанией «Сана».

Мужчина лишился квартиры 20 февраля, а сегодня, по его словам, судебные приставы должны забрать и его вещи. Сергей рассказал нам, что попробует уговорить власти эту функцию передать ему – то есть оставить свои же вещи себе на «ответственное хранение». Что же делать дальше с жильем, петрозаводчанин не знает. Пока он остановился у друзей.

Сергей Кривошлык

Сергей Кривошлык. Фото: Максим Смирнов

В аппарате уполномоченного по правам человека в Карелии Александра Шарапова, с которым Кривошлык встречался ранее, нам рассказали, что сделали все, что в их силах, а именно — приняли жалобу Сергея, оформили и направили в Следком с просьбой прикрепить к ранее возбужденному уголовному делу в качестве новых фактов для идущего расследования.

По словам представителя аппарата карельского омбудсмена, следователи должны инициировать экономическую экспертизу, которая покажет или не покажет нарушения закона в деятельности «Саны».

 

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  • Ржу Нимагу

    )))) НАСМЕШИЛИ )))) интересно, а сколько они получают за такое ? )))))