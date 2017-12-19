Около тысячи общественных наблюдателей подготовят к президентским выборам в Карелии

Подготовку общественных наблюдателей для президентских выборов в марте 2018 года обсудили на совместном заседании Общественной палаты республики и Совета по развитию гражданского общества. Оно прошло в правительстве Карелии под председательством главы региона.

— В Карелии выстроена система взаимодействия и сотрудничества власти и общественных организаций, — отметил Артур Парфенчиков, открывая встречу. – Впереди нас ожидает совместная работа по проведению на территории республики президентской избирательной кампании. Большое внимание будет уделено осуществлению общественного контроля.

Возможность направлять наблюдателей в избирательные комиссии появилась у общественных палат России и регионов в ноябре, после внесения соответствующих поправок в Закон «О выборах президента». Добровольцы будут присутствовать на участках, следить за процессом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссий.

— Эта работа непростая, — подчеркнула секретарь Общественной палаты Карелии Наталья Вавилова. — Мы должны вовлечь в нее неравнодушных граждан, которые сегодня действительно могут быть убедительными пропагандистами будущего нашей страны, могут организовать честные и прозрачные выборы.

В ближайшие три месяца в Карелии будут набирать и готовить большой штат наблюдателей. По словам члена Общественной палаты Анатолия Цыганкова, на каждом из 469 избирательных участков будет работать как минимум по два добровольца – всего около тысячи человек. Справиться с такой масштабной задачей в одиночку Общественной палате будет трудно, отметили участники заседания, поэтому в подготовительную работу должны включиться все общественные организации республики вне зависимости от сферы деятельности.

Добровольцы пройдут специальное обучение, функции преподавателей возьмут на себя сотрудники карельских вузов с юридическим образованием. Предварительные договоренности о сотрудничестве с учебными заведениями у Общественной палаты уже есть.

В процесс подготовки наблюдателей в республике включился ряд известных общественных организаций, таких как НКО «В защиту прав избирателей «Голос», корпус наблюдателей «За чистые выборы», Ассоциация юристов Карелии. Обо всех нарушениях, обнаруженных общественными наблюдателями, планируется сообщать через СМИ.

— Наша задача — создать условия доверия к выборам, — подчеркнул Цыганков. – Чтобы люди поверили, что они могут прийти и выразить свою гражданскую волю. Главные установки: никакой принудиловки, никакой установочной процентной нормы не должно быть. Как только возникает доверие к выборам и понимание, что мой голос решает судьбу страны, тогда без нашего усилия вопрос с явкой избирателей решится.

Анатолий Цыганков также обратился к представителям муниципальных властей, без которых подготовку общественных наблюдателей будет непросто организовать. В частности, понадобится их помощь в подборе помещений для обучения добровольцев.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Такое решение 15 декабря единогласно принял Совет Федерации в соответствии с Конституцией и законом о выборах главы государства.