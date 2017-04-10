Около 30 автомобилей застряли на федеральной трассе на границе с Карелией

Очевидцы опубликовали в сети видео и фото, сделанные накануне на трассе «Сортавала».

— Произошло это сегодня в обед. Застряло порядка 30 машин, в том числе и грузовых, трасса «Сортавала». Я позвонил в МЧС, там обещали передать в дорожную службу, но мы и так прождали час, поэтому решили найти выход и нашли объезд в лесу, — передает life.ru слова одного из очевидцев.

Проблемы возникли на участке трассы А-121, находящемся рядом с поселком Березово недалеко от границы с Карелией. Это единственное место, где трасса «Сортавала» остается грунтовой. Обслуживает ее ФКУ «Севзапуправтодор». В соответствии с планами дорожников, ремонт на этом участке должен начаться в этом году.