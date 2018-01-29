Около 200 бездомных собак в Петрозаводске стерилизовал подрядчик с начала года

В Первом общественном приюте для бездомных животных Петрозаводска с начала года стерилизовано около 200 безнадзорных собак. Об этом сообщает мэрия карельской столицы, цитируя начальника управления благоустройства и экологии Администрации города Анну Дудырину.

Дудырина также отмечает, что на минувшей неделе бродячих псов ловили в районе Вытегорского шоссе, улиц Сортавальской, Чистой, Станционной и Архипова.

— Отловленные животные помещены в специализированный приют на территории «Автоспецтранса». С руководством этого предприятия ранее достигнута договоренность об оборудовании помещения для теплой передержки животных, что позволит уже в этом году начать реализацию программы по стерилизации всех отловленных «Автоспецтрансом» собак, — сообщила Анна Дудырина.

В городе уже ведется чипирование большинства пойманных собак, это позволяет контролировать динамику их популяции. В этом году после многократных обращений в Управление ветеринарии для горадминистрации увеличен размер субсидии на отлов бродячих животных. Пойманных собак сотрудники «Автоспецтранса» доставляют в общественные приюты, где ведется программа по стерилизации. В дальнейшем для них подыскиваются новые хозяева.

Мэрия сообщает, что кардинальное сокращение популяции бродячих животных в городе возможно при соблюдении двух обязательных условий: проведения их тотальной стерилизации после отлова и сокращения мест прикорма.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимает ЕДДС по телефону 051.