Охота за пенсией

В квартиры жителей Петрозаводска начали ходить люди в строгих костюмах. Граждане представляются сотрудниками «Службы содействия государственной пенсионной реформе». Свои слова они подтверждают красным удостоверением, внутри которого есть цветная фотография и соответствующая печать. Но в реальности никакой «службы содействия» нет: такая организация нигде не зарегистрирована. Настоящая цель незнакомцев — заключить с человеком договор на перевод накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд.

Странные документы…

Человек в костюме с сомнительной «корочкой» пришел и к журналисту «Республики». Быстро оттараторив заученную вступительно-приветственную речь, он стал спрашивать возраст корреспондента. Его интересовала категория от 25 до 35 лет. Затем стал настойчиво просить паспорт и СНИЛС: якобы для того, чтобы проверить, куда сейчас перечисляется накопительная часть пенсии.

Когда журналист попросил поближе рассмотреть удостоверение и сфотографировал его, мужчина решил ретироваться. Примечательно, что сотрудник «службы содействия» был в той же одежде, что и на фотографии.

В удостоверении сотрудника «Службы содействия» напечатан ОГРН 317385000037117 (основной государственный регистрационный номер). На сайте Налоговой службы можно узнать, что он присвоен не юридическому лицу, а индивидуальному предпринимателю Моревой Светлане Владиславовне из Иркутска.

Согласно открытой информации, основной профиль Светланы Моревой – «деятельность негосударственных пенсионных фондов». Также бизнесмен занимается и иными видами работ:

… и странные методы

В Карелии сегодня работают представительства четырех НПФ: «Будущее», «РГС», «Газфонд» и «НПФ Сбербанка».

«Республика» позвонила на номер горячей линии первого в списке фонда (НПФ «Будущее»). Журналист сообщил, что только что к нему приходил сотрудник с удостоверением некой «Службы содействия госреформе» и просил паспорт и СНИЛС.

— Я боюсь, что моими данным могут воспользоваться злоумышленники. Это ведь ваш сотрудник? — наугад спросил журналист.

— Служба содействия? Да, это действительно сотрудник НПФ «Будущее», не волнуйтесь, — ответила сотрудница call-центра.

Дальше женщина начала рассказ о преимуществах своего фонда, добавив, что для заключения договора с их компанией нужно подписать договор в трех копиях и дать сфотографировать свои документы (паспорт и СНИЛС).

— А разве так можно? Это ведь мои персональные данные?

— НПФ «Будущее» — компания серьезная. Мы даем гарантию, что ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам, — успокоила женщина.

Фонд «Будущее» действительно компания серьезная. Например, в статье «Википедии», посвященной негосударственным пенсионным фондам, компания «Будущее» упоминается как вошедшая в 2015 году в десятку крупнейших НПФ в России по объему пенсионных накоплений. Непонятным остается, почему крупная фирма заманивает клиентов, придумывая мнимые «Службы содействия».

Оговоримся сразу: подобные действия сложно назвать правонарушением. У сотрудников НПФ есть право ходить по квартирам и рассказывать о своих услугах. У граждан же есть право не открывать им дверь и не слушать их.

Вопрос в другом: насколько корректно втираться к людям в доверие, прикрываясь «корочкой» якобы официальной организации — чуть ли не государственной структуры?

Такие методы работы очень напоминают, к пример, приемы скандально известной компании «Городская сервисная служба». Фирма, специализирующаяся на установке и замене счетчиков, из года в год распространяет по почтовым ящикам рекламные листовки, замаскированные под официальные квитанции. В этих листовках коммерческая организация фактически требует у жителей воспользоваться их услугами. В прошлом году ФАС Карелии Такие методы работы очень напоминают, к пример, приемы скандально известной компании «Городская сервисная служба». Фирма, специализирующаяся на установке и замене счетчиков, из года в год распространяет по почтовым ящикам рекламные листовки, замаскированные под официальные квитанции. В этих листовках коммерческая организация фактически требует у жителей воспользоваться их услугами. В прошлом году ФАС Карелии оштрафовала эту фирму за некорректную рекламу — и не в первый раз

Любопытство вызывает еще один нюанс. Судя по комментариям в интернете, стать клиентом негосударственного фонда можно внезапно для себя. Агентам для заключения договора нужны только номера документов и подпись. А документы, как мы помним, сотрудники «Будущего» требуют уже с порога.

Кстати, на сайте НПФ «Будущее» в разделе «Сотрудничество» объявлен набор агентов. Компания обещает обучить будущих сотрудников «особенностям работы с населением и работе с возражениями», привить «навыки публичного выступления» и рассказать о «секретах мастерства специалиста по продажам».

Вотум недоверия

В Пенсионном фонде Карелии рассказали, что за минувшую неделю в учреждение обратилось несколько человек с сообщениями о подозрительных людях. В фонде призывают не доверять незнакомцам. Сотрудники ПФР по домам не ходят. Если это и возможно, то только тогда, когда встреча со специалистом заранее оговаривается. И с документами надо быть осторожнее.

Пенсионный фонд России: «Никаких проверок СНИЛС не существует, их данные уже содержатся в электронной базе ПФР».

Разумеется, каждый сам вправе выбрать себе пенсионный фонд. Вот только мало кто знает, что менять его ПФР рекомендует не чаще, чем раз в пять лет. В противном случае накопленные баллы могут не сохраниться. Также при выборе негосударственного пенсионного фонда специалисты рекомендуют обратить внимание на регистрацию головного офиса компании. Если юридический адрес фирмы находится, например, в Москве, то оформлять свою пенсию придется именно там.

Добавим также, что проверить, в каком фонде находятся пенсионные накопления, можно в личных кабинетах на сайтах «Госуслуги» и ПФР.

Фото на миниатюре: szaopressa.ru