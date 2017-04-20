Охота на колбасу

Сегодня в Нацтеатре Карелии открылась XV Межрегиональная выставка-ярмарка «Охота. Рыбалка. Туризм-2017». Она будет работать до 23 апреля. В ней участвуют более 50 специализированных компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Карелии и других регионов России.

Дмитрий Антипов приехал из города Ворсма Нижегородской области. Он представляет компанию «Ножевая мастерская Сковородихина».

– Мы работаем с 1999 года. Продукция очень большого ассортимента. У нас есть литейный цех, есть цех для ковки. Топоры и ножи для охоты и рыбалки – продукция привычная: делаем цельнометаллические ножи, складные ножи из стали X12МФ, а также из булатной стали. Кроме того, занимаемся производством столовых приборов, шампуров, тарелок из пищевой нержавеющей стали, – рассказал Дмитрий.

Как оказалось, все ножи НМС прошли сертификацию в экспертно-криминалистическом центре МВД: к холодному оружию они не относятся.

Ножи «НМС». Фото: Николай Смирнов Ножи «НМС». Фото: Николай Смирнов Ножи «НМС». Фото: Николай Смирнов

Наталья Чуб, представитель компании ООО «Кристи», продавала мясную продукцию. Только не простую, а деликатесную. Например, колбасу из медведя или рыси.

– Мы производим мясные деликатесы по эстонской технологии. Колбасу из медведя многие считают самым вкусным нашим продуктом: классика жанра, даже несмотря на то, что медвежатина – сладкое мясо. Колбаса из рыси нравится не всем. Очень вкусное карпаччо из верблюда. Мне, например, больше всего нравится глухарь – нежнейшее мясо без специй, и мясо лося и куропатки, – рассказывает Наталья Чуб.

Она также заявила, что самое дорогое мясо – мясо рыси: 950 рублей за 240 граммов колбасы.

Мясные деликатесы ООО «Кристи». Фото: Николай Смирнов Мясные деликатесы ООО «Кристи». Фото: Николай Смирнов Мясные деликатесы ООО «Кристи». Фото: Николай Смирнов

Через полчаса после открытия выставку посетил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он походил по торговым рядам и поговорил с представителями бизнеса.

В частности, Парфенчиков изучил выставочный стенд ООО «ОнегоКомпозит» – фирма производит продукцию из стеклопластика. Директор фирмы пригласил врио главы Карелии посетить само производство. Руководитель региона согласился – сказал, что скоро приедет.

Принял Парфенчиков и приглашение от представителя печного центра «Ками», после чего получил в подарок вырезанный на кирпиче герб Карелии.

Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов

Отметим, что на ярмарке можно приобрести полное обмундирование для охоты, рыбалки, а также товары для путешествий. На площади Кирова представлена техника и лодки: мотобуксировщики, квадроциклы, снегоходы, автомобили, алюминиевые, стеклопластиковые лодки, деревянные лодки ручной работы, катера.

Кроме того, на ярмарке представлен большой выбор инновационных систем водоподготовки, водоочистки, а также продукция для наружных инженерных систем. Все это может пригодиться для организаторов туристического отдыха.