Офтальмологическое отделение республиканской больницы Карелии будет проводить высокотехнологичные операции

Республиканская больница имени В.А. Баранова направит 40 миллионов рублей на ремонт и покупку нового оборудования для офтальмологического отделения. Затем в Росздравнадзор будет направлен запрос на получение лицензии для проведения высокотехнологичных операций. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению Игорь Корсаков на семинаре врачей-офтальмологов в Петрозаводске.

— Мы планируем провести все эти работы в течение полугода и к ноябрю мы выйдем на заключительный этап. К этому времени пройдут обучение наши доктора, которые повысят квалификацию. Я думаю, в конце года мы начнем работу по получению этих лицензий, — сказал Игорь Корсаков.

В настоящее время пациентов направляют в Санкт-Петербург и в Москву на сложные и дорогостоящие операции и соответственно деньги тоже уходят в другие регионы. Однако по мнению Корсакова ситуацию нужно менять и создавать собственную высокотехнологичную государственнную офтальмологическую службу.

— Мы делаем ставку на это направление. Деньги на оборудование — это деньги заработанные республиканской больницей в рамках оказания медицинской помощи. Сегодня решено направить часть этих средств на приобретение дорогостоящего оборудования и на проведение ремонта, — сказал Игорь Корсаков.

В прошлом году около 800 глазных операций было проведено в Карелии и около 800 человек были прооперированы в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.