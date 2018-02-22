ОДН – за круглый стол

Постоянно меняющееся жилищное законодательство России вызывает множество вопросов у собственников жилья, в том числе и по оплате общедомовых нужд (ОДН). Накануне пенсионеры Петрозаводска смогли задать их на круглом столе, организованном региональной общественной приемной председателя “Единой России” Дмитрия Медведева.

Заседание круглого стола по вопросам оплаты ОДН

Заседание круглого стола по вопросам оплаты ОДН. Фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Региональная общественная приемная председателя “Единой России” Дмитрия Медведева постоянно принимает жалобы и обращения граждан по самым разным темам, работает с ними, в частности, организуя дискуссионные площадки по наиболее актуальным вопросам.

Поговорить с ветеранами об оплате общедомовых нужд, ответить на их вопросы и обсудить новшества законодательства сотрудники общественной приемной пригласили начальника правового отдела Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Елену Акатьеву.

Ветеранов в основном сегодня не устраивает в жилищно-коммунальном законодательстве неразбериха из-за постоянных изменений. В пример привели скандальную историю 2016 года со счетами по оплате ОДН «Энергокомфорта». Напомним, тогда ресурсоснабжающая организация выставляла квитанции почти всему городу напрямую, минуя управляющие организации и ТСЖ. По мнению многих участников вчерашней дискуссии, к этому во многом привела путаница в законах. Только суды поставили точку в этом споре, как законодательство в части ОДН изменилось вновь.

— Сейчас у нас потребитель оплачивает:

  1. Коммунальную услугу, потребленную в жилом помещении.
  1. Содержание общедомового имущества (куда входит плата за коммунальный ресурс, потребленный при содержании этого имущества, и эта оплата не должна превышать норматива, установленного Минстроем Карелии).
  1. Оплачивает взносы на капитальный ремонт, — напомнила собравшимся Елена Акатьева. 

    Елена Акатьева

    Елена Акатьева. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

— Вопросы оплаты ОДН опять приобрели актуальность. Было время, когда эта проблематика менее обсуждалась, — рассказала «Республике» Марина Гуменникова, сотрудник региональной общественной приемной председателя “Единой России” Дмитрия Медведева. — Но сейчас только ко мне на прием в общественную приемную с начала года пришли четыре человека с жалобами на оплату общедомовых нужд. В основном это жильцы 20-летних и старше домов – неблагоустроенного и полублагоустроенного жилого фонда. Есть случай на Перевалке, когда жильцы с печным отоплением платят за квартиру в месяц четыре тысячи рублей, а две с лишним тысячи – только за ОДН. Конечно, у людей возникают вопросы.

Марина Гуменникова

Марина Гуменникова. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Были и еще более громкие случаи – когда жильцам деревянного дома на улице Чапаева управляющая компания предложила заплатить за ОДН по воде восемь с лишним тысяч рублей за один месяц. Внесенные в конце прошлого года изменения в Жилищный кодекс не только не разъясняют отдельные спорные моменты (в том числе по оплате ОДН), но и вносят еще большую несуразицу.

— Очень интересная норма появилась. В результате работы управляющая компания может выйти на определенную экономию. По умолчанию эти деньги будут идти в пользу управляющей организации. Собственникам дано право на общем собрании определить цели, на которые можно потратить эти сэкономленные средства. Самое интересное в том, что в ближайшее время правительство России должно определиться, каким образом будут решать, насколько законна эта экономия? – рассказала ветеранам Елена Акатьева.

Заседание круглого стола по вопросам оплаты ОДН

Заседание круглого стола по вопросам оплаты ОДН. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

То есть изменения в Жилищный кодекс уже внесены, а механизм их работы еще не утвержден. Да и самое интересное не в том, законна или нет экономия управляющей компании, заявили собравшиеся, а в том, где инициаторы законов видели управляющие компании, которые, во-первых, смогут вычленить в своей работе с десятками домов экономию по одному отдельному дому; во-вторых, которые добровольно расскажут об этом жильцам. В Петрозаводске таких нет, отметили собравшиеся.

Участники круглого стола законы менять не в силах. Но защищать свои права – вполне. Для этого и организуются подобные собрания.

— Население порой идет к нам как в последнюю инстанцию, уже обратившись с жалобами в самые разные органы. Порой обращение заканчивается консультацией, таким жилищно-коммунальным ликбезом, а порой мы берем ситуацию под свой контроль и стремимся довести до логического конца, — отметила Марина Гуменникова.

В свою очередь сотрудник Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Елена Акатьева еще раз пообещала поддержку при условии, что сначала жильцы домов обратятся в организацию, нарушающую их права, а потом — с письменной жалобой в надзорный орган.

 

 

Общество   /   , ,
Александр Батов
Александр Батов
Специальный корреспондент информагентства «Республика»
Абзац