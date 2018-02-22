ОДН – за круглый стол

Региональная общественная приемная председателя “Единой России” Дмитрия Медведева постоянно принимает жалобы и обращения граждан по самым разным темам, работает с ними, в частности, организуя дискуссионные площадки по наиболее актуальным вопросам.

Поговорить с ветеранами об оплате общедомовых нужд, ответить на их вопросы и обсудить новшества законодательства сотрудники общественной приемной пригласили начальника правового отдела Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Елену Акатьеву.

Ветеранов в основном сегодня не устраивает в жилищно-коммунальном законодательстве неразбериха из-за постоянных изменений. В пример привели скандальную историю 2016 года со счетами по оплате ОДН «Энергокомфорта». Напомним, тогда ресурсоснабжающая организация выставляла квитанции почти всему городу напрямую, минуя управляющие организации и ТСЖ. По мнению многих участников вчерашней дискуссии, к этому во многом привела путаница в законах. Только суды поставили точку в этом споре, как законодательство в части ОДН изменилось вновь.

— Сейчас у нас потребитель оплачивает:

Коммунальную услугу, потребленную в жилом помещении.

Содержание общедомового имущества (куда входит плата за коммунальный ресурс, потребленный при содержании этого имущества, и эта оплата не должна превышать норматива, установленного Минстроем Карелии).

Оплачивает взносы на капитальный ремонт, — напомнила собравшимся Елена Акатьева.

— Вопросы оплаты ОДН опять приобрели актуальность. Было время, когда эта проблематика менее обсуждалась, — рассказала «Республике» Марина Гуменникова, сотрудник региональной общественной приемной председателя “Единой России” Дмитрия Медведева. — Но сейчас только ко мне на прием в общественную приемную с начала года пришли четыре человека с жалобами на оплату общедомовых нужд. В основном это жильцы 20-летних и старше домов – неблагоустроенного и полублагоустроенного жилого фонда. Есть случай на Перевалке, когда жильцы с печным отоплением платят за квартиру в месяц четыре тысячи рублей, а две с лишним тысячи – только за ОДН. Конечно, у людей возникают вопросы.

Были и еще более громкие случаи – когда жильцам деревянного дома на улице Чапаева управляющая компания предложила заплатить за ОДН по воде восемь с лишним тысяч рублей за один месяц. Внесенные в конце прошлого года изменения в Жилищный кодекс не только не разъясняют отдельные спорные моменты (в том числе по оплате ОДН), но и вносят еще большую несуразицу.

— Очень интересная норма появилась. В результате работы управляющая компания может выйти на определенную экономию. По умолчанию эти деньги будут идти в пользу управляющей организации. Собственникам дано право на общем собрании определить цели, на которые можно потратить эти сэкономленные средства. Самое интересное в том, что в ближайшее время правительство России должно определиться, каким образом будут решать, насколько законна эта экономия? – рассказала ветеранам Елена Акатьева.

То есть изменения в Жилищный кодекс уже внесены, а механизм их работы еще не утвержден. Да и самое интересное не в том, законна или нет экономия управляющей компании, заявили собравшиеся, а в том, где инициаторы законов видели управляющие компании, которые, во-первых, смогут вычленить в своей работе с десятками домов экономию по одному отдельному дому; во-вторых, которые добровольно расскажут об этом жильцам. В Петрозаводске таких нет, отметили собравшиеся.

Участники круглого стола законы менять не в силах. Но защищать свои права – вполне. Для этого и организуются подобные собрания.

— Население порой идет к нам как в последнюю инстанцию, уже обратившись с жалобами в самые разные органы. Порой обращение заканчивается консультацией, таким жилищно-коммунальным ликбезом, а порой мы берем ситуацию под свой контроль и стремимся довести до логического конца, — отметила Марина Гуменникова.

В свою очередь сотрудник Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Елена Акатьева еще раз пообещала поддержку при условии, что сначала жильцы домов обратятся в организацию, нарушающую их права, а потом — с письменной жалобой в надзорный орган.