Один из центров санитарной авиации может появиться в Сегежском районе

Руководитель региона осмотрел амбулаторию поселка в рамках рабочей поездки в Сегежского район сегодня днём. Новые помещения открыли здесь в 2013 году. Помощь пациентам здесь оказывают 11 человек медперсонала и 5 обслуживающих рабочих. В амбулатории есть необходимая техника для приема больных и проведения стандартных анализов, однако до ближайшей больницы от поселка больше 100 километров по плохой дороге. Весной, летом и осенью путь до Сегежи может занимать до семи часов.

— У нас есть планы по созданию в республике трёх пунктов санитарной авиации. Один из них может располагаться в Сегежском или Беломорском районе, — сообщил Артур Парфенчиков во время посещения амбулатории. По словам медицинских работников в поселке есть возможность обустройства постоянной площадки для посадки вертолета. Это позволит оперативно доставлять пострадавших и тяжёлых больных на вертолете в медицинские центры Петрозаводска.

Также, по словам Артура Парфенчикова, Минздрав Карелии должен проработать вопрос с регулярными поездками специалистов республиканской больницы в поселок .

— Когда сюда в последний приезжали врачи республиканской больницы?

— Очень давно

— Это плохо, специалисты из регионального центра должны проводить прием в отдаленных поселках, — отметил Артур Парфенчиков.