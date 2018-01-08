Один из пропускных пунктов на границе с Финляндией остался без света

На севере Карелии зафиксированы новые отключения электроэнергии. На девять утра 8 января без света оставались таможня «Люття», пропускные пункты «Тыловой» и «Кивиярви», а также дачные кооперативы в окрестностях Костомукши, сообщает пресс-служба карельского Минстроя. Причиной стало падение деревьев на линии электропередач, по каждому повреждению работают оперативные бригады энергетиков.

Кроме того, сегодня в деревне Зашеек Лоухского района и поселке Речная Сельга Олонецкого района ожидаются плановые отключения электричества. О подобных мероприятиях на своих страницах в соцсетях предупреждал глава региона Артур Парфенчиков: лесорубы спиливают опасные деревья вблизи ЛЭП, чтобы исключить их повреждение.

Напомним конец прошлого и начало этого года в Карелии были отмечены массовыми отключениями электроэнергии в разных населенных пунктах. Руководители республики раскритиковали «Карелэнерго» за плохую подготовку сетей к осени и зиме, а также за отсутствие оперативности при устранении многочисленных аварий на сетях. На критику в ПАО «Россети» (куда входит ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») ответили увольнением руководителей филиала в Карелии. От своих должностей освобождены директор и главный инженер «Карелэнерго».