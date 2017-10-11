Одежду для бездомных и малоимущих будут собирать в Петрозаводске

Одежду, обувь и товары первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут собирать в Петрозаводске на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-центр администрации города. Организует сбор центр социального обслуживания «Истоки».

Нужна мужская, женская и детская одежда, особенно верхняя и обувь любых размеров, постельное белье, одеяла и моющие средства. Правило только одно: вещи должны быть чистыми и целыми. Принять участие в акции может любой желающий.

Мобильный пункт приема помощи будет работать 18 октября с 18 до 20 часов — около ТЦ «Десяточка» Ключевой, а 19 октября в то же время – около ТЦ «Главный» на улице Мелентьевой.