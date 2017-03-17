Полиция снова помешала жильцам «Невского пассажа» разобрать крышу магазина

Акция протестующих против торговой пристройки к жилому дому завершилась довольно быстро. Один из главных активистов попросил знакомого молодого человека забраться на крышу, чтобы разрезать кровлю, но как только тот залез наверх, ему помешали это сделать охранник и один из владельцев пристройки Андрей Цмугунов.

Предприниматель заявил о порче своего имущества, однако жильцы с этим заявлением не согласились, заявив, что поскольку пристройка решением суда была признана незаконной и подлежащей сносу, то и хозяина у нее нет.

Тем не менее, сотрудники полиции задержали молодого человека и отвезли его в отделение полиции.

Андрей Цмугунов на крыше пристройки. Фото: Леонид Николаев Андрей Цмугунов и Михаил Гошкиев. Фото: Леонид Николаев Задержание участника акции. Фото: Максим Алиев Задержание участника акции. Фото: Максим Алиев Акция протестующих жильцов «Невского пассажа». Фото: Максим Алиев

Напомним, жильцы уже несколько лет ведут борьбу за снос пристройки и добились решения суда, постановившего восстановить первоначальное состояние дома. Однако судебные приставы до сих пор не могут исполнить решение. По словам представителей ФССП, приведение здания в изначальный вид невозможно, потому что изначальный проект дома не сохранился.