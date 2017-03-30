Объявлен набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявляет набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы.

Чтобы принять участие в организации празднования 9 мая, добровольцу необходимо до 16 апреля этого года пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующее направление: сопровождение Парада Победы и народного шествия «Бессмертный полк», всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», или всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, ждет обучение, организованное представителями центров гражданско-патриотического воспитания в вузах. В курсах подготовки примут участие историки и ветераны Великой Отечественной войны.

Волонтеры будут сопровождать парады Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в службе поддержки.