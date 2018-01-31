Школы Карелии могут претендовать на гранты Минобразования

Стартовал конкурсный отбор на получение грантов для реализации инновационных проектов в образовании, сообщает пресс-служба правительства.

Победители конкурса, объявленного Минобразования, получат гранты из федерального бюджета.

Проректор Карельского института развития образования Елена Богданова отметила, что специалисты института готовы оказать методическую поддержку всем участникам конкурса.

В 2018 году к участию в конкурсном отборе допускаются общеобразовательные организации, реализующие инновации по пяти направлениям: «Поддержка детского и юношеского чтения», «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы», «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании», «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» и «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации».

Школам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо предоставить заявку, содержащую концепцию выполнения работ и другие документы, указанные в условиях конкурса. Прием заявок осуществляется до 28 февраля 2018 года 10.00 часов.