Обвиненный в мошенничестве подрядчик аэропорта «Петрозаводск» получил условный срок

Прионежский районный суд признал генерального директора ООО «Авиакомплект» Игоря Кушнарева виновным в мошенничестве в крупном размере при реконструкции аэропорта «Петрозаводск».

Дело связано с ремонтом силовых линий светосигнального оборудования в аэропорту. Они были повреждены при производстве земляных работ по проекту реконструкции инженерных сооружений в августе 2015 года.

Подрядчиком тогда выступила фирма «Авиакомплект», зарегистрированная в Калининграде. По данным следствия – и это подтвердилось в суде — получив за свои услуги почти 3,5 миллиона рублей, она более чем на 1,5 миллиона завысила объемы выполненных работ.

Эти и другие нарушения выявила Карельская транспортная прокуратура и УФСБ республики совместно с ведомственной полицией.

Гендиректор ООО «Авиакомплект» Игорь Кушнарев частично признал вину.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и обязал вернуть аэропорту «Петрозаводск» излишне полученные 1,5 миллиона рублей. Более 350 тысяч ущерба Кушнарев выплатил еще до вынесении приговора, сообщает интернет-газета «Вести Карелии».

Карельский транспортный прокурор Дмитрий Бычихин просил для него 3 года колонии общего режима, не считая возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован как самим осужденным и его защитником Иваном Варфоломеевым, так и транспортной прокуратурой.