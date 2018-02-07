Общественникам Карелии расскажут, как получить президентский грант

Представителей некоммерческих организаций Карелии приглашают на обучающий семинар. На нем общественникам расскажут, как правильно оформить заявку на президентский грант на реализацию социального проекта. Эксперт — исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов — расскажет о системе экспертизы заявок, о самых распространенных ошибках, которые допускают претенденты, даст советы по разработке социального проекта и его реализации.

Семинар состоится в конференц-зале Национальной библиотеки в Петрозаводске 16 февраля 2018 года. Начало — в 10:00. Участие в мероприятии бесплатное. Желающим принять в нем участие необходимо пройти регистрацию по ссылке, которая будет доступна до пяти часов вечера 15 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства национальной и региональной политики Карелии.

Напомним, в 2017 году конкурс президентских грантов для НКО провели дважды. В ноябре в число победителей вошла 31 некоммерческая организация Карелии. Суммы финансирования, которые НКО получат на реализацию социальных проектов, разные — от 157 тысяч рублей до 4,5 миллиона.