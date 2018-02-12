Общественная комиссия начала рассматривать заявки на участие в программе по благоустройству

Сегодня в мэрии Петрозаводска инициативные жители города начали представлять членам общественной комиссии свои проекты на участие в программе «Комфортная городская среда». В комиссии 32 человека: общественники, депутаты Петросовета и сотрудники горадминистрации. Сегодня им предстоит выслушать выступления руководителей инициативных групп, в которых подробно рассказывается о каждом проекте.

Всего жители карельской столицы подали заявки на благоустройство 62 общественных территорий Петрозаводска. Общественная комиссия рассмотрит сегодня каждый проект.

Так, первым сегодня выступил депутат Петросовета Сергей Черемухин с проектом благоустройства Аллеи дружбы на улице Нойбранденбургской. Согласно его предложению, аллее необходим ремонт покрытия, а также установка уличных тренажеров. По регламенту каждый руководитель инициативной группы должен выступать две минуты, однако почти все представления проектов занимают в два-три раза больше.

После того, как жители представят свои проекты, у общественной комиссии состоится первое заседание, на котором утвердится перечень общественных территорий для тайного рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. Во втором — речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Все проекты, которые выберут жители, будут реализованы до 1 октября 2018 года.

Также добавим, что у «Республики» есть рубрика «Выбираем лучший проект», где мы подробно рассказываем о заявках по программе «Комфортная городская среда», которые поступают в муниципалитеты республики от местных жителей.