Общегородские планерки в мэрии Петрозаводска поменяли формат

Традиционные планерки по понедельникам в мэрии Петрозаводска отныне будут проводиться без участия главы города. Вести их поручено заместителю мэра Денису Жердеву. Обсуждаться на них будут вопросы ЖКХ, также будут присутствовать представители полиции, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, однако формат совещаний не предполагает открытого микрофона для всех желающих, а на все запросы жителей городская администрация будет реагировать в письменной форме.

В мэрии отметили, что каждую последнюю среду месяца будет проводиться большое оперативное совещание с участием главы города, на котором будут рассматриваться вопросы, которые руководитель посчитает наиболее важными и актуальными.