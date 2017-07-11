Нургалиев поручил каждую неделю отчитываться о строительстве детских площадок в Петрозаводске

До 1 сентября в Петрозаводске должны появиться 20 крупных детских и спортивных площадок и еще 5 небольших игровых уголков.

Масштабное строительство ведется на деньги, выделенные мэрией Москвы, поэтому, чтобы проконтролировать выполнение работ, в Карелию приехал один из инициаторов этой идеи заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

Подрядчики и власти города уверили проверяющих: все объекты будут сданы в срок. Тем не менее Нургалиев поручил городской администрации еженедельно составлять отчеты о проделанной работы и вместе с фотографиями стройки направлять по электронной почте в Москву.