Ирина Мирошник: новый Соломенский мост строят с опережением графика

Новый понтонный мост, который установят через Логмозерский пролив в Соломенном, строят с опережением графика. По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, специалисты комитета экономики еженедельно выезжают на Онежский судостроительный завод и следят за ходом работ.

— Достаточное количество конструкций моста уже сварены, мы их видели, — отметила глава города. — Рассчитываем, что в ноябре сможем приступить к его установке.

Напомним, новый наплавной мост фактически представляет собой судно с длиной корпуса в 90,75 метра, шириной по ватерлинии — 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов — 2,7 метра, осадкой — около 0,5 метра. Переправу будут использовать круглый год, в том числе в ледовых условиях.

Мост однопонтонный: единая конструкция, оборудованная двумя гидравлическими платформами для подъема. Судно будет жестко пришвартовано при помощи свай. Его также оборудуют опорами освещения.