Новый мемориал появился под Петрозаводском

Участники фонда «Эстафета поколений» открыли памятный знак «Западный рубеж» на 9 километре автодороги Петрозаводск — Лососинное.

Западный рубеж обороны Петрозаводска обнаружили и исследовали поисковики фонда. В ходе поисковых работ были найдены останки более 50 воинов 272 дивизии, которые 29 сентября 1941 года вели неравный бой с превосходящими силами финнов.

Теперь на этом месте благодаря средствам президентского гранта, помощи неравнодушных граждан и работе поисковиков фонда «Эстафета Поколений» установлены плиты с информацией об обороне Петрозаводска на этом направлении и памятник по проекту Николая Кудряшова и Ильи Герасёва.