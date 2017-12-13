Новый кинотеатр может появиться в Пудоже

Глава Карелии Артур Парфенчиков находится с рабочей поездкой в Пудоже. Сегодня он осмотрел местный Дом культуры, который начали ремонтировать в 2017 году благодаря программе поддержки местных инициатив, а также программам организации доступной среды и обновления материально-технической базы домов культуры.

Глава региона заявил, что будет добиваться включения Пудожа в еще одну программу – по созданию в малых городах современных кинотеатров. Пока в нее вошли только Суоярви, Беломорск, Сортавала, Медвежьегорск и Кемь. Этот вопрос глава региона собирается поднять на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским, которая пройдет в конце декабря в Москве.